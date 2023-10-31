Мер Чорткова відреагував на вручення йому підозри про незаконний розподіл земельних ділянок

Мер Чорткова Володимир Шматько. Фото: Скриншот

Міський голова Чорткова Володимир Шматько прокоментував вручення йому підозри поліцейськими. В ній повідомляється про вчинений ним незаконний розподіл земельних ділянок.

Відповідоне відео Володимир Шматько опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також:

Шматько прокоментував вручення йому підозри

"В соцмережах поширюється інформація, що міському голові Чорткова Володимиру Шматьку вручили підозру у незаконному розподілі земельних ділянок і сумі збитків 850 тисяч гривень", — розповів Володимир Шматько.

Він пояснив, що йдеться про те, що у 2021 році на черговій сесії Чортківської міської ради шістнадцятьма голосами було ухвалено проекти землеустрою і технічну документацію про передачу у власність жителям громади Чорткова семи земельних ділянок у селах Горішня Вигнанка, Скородинці, Переходи, Біла, Чортків.

За словами Шматька, найменша ділянка про яку йдеться, має площу приблизно 0,09 гектара, інші — 0.10, 0,12 гектара, і одна велика — це 1,6 гектара.

Шматько наголосив, що вже певний час тривав збір даних поліцейськими, які приїздили в будинки людей, допитували їх, збирали інформацію. На його думку, все це відбувалося з порушеннями закону.

Своєї провини Шматько не визнає

"Ніякого злочину я не бачу, депутати рішення прийняли, була більшість від загального складу, працівники поліції опитали людей, і до речі, земельну ділянку в Чорткові тоді отримав і ветеран АТО. Та сума збитків, яка зараз фігурує у справі, на мою думку, це дуже все роздуто, яка мета — до кінця не розумію", — наголосив Шматько.

Також міський голова Чорткова сказав, що в інтернеті поширювали неправдиву інформацію, яка стосується цієї справи.

"На офіційних ресурсах прокуратури, поліції, управління стратегічних розслідувань було написано "8 гектарів". Я зателефонував до поліцейських і кажу: "Як ви так пишете, якщо мова йде про 2,7 гектара землі?". Вони виправили, але окремі "жовті" видання продовжують цю "зраду" розганяти. Це дуже неприємно. Це великий удар по репутації нашого міста", — розповів Володимир Шматько.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на ексзаступника Голови Служби судової охорони. Він організував масштабну схему нелегального виїзду чоловіків за межі України.

Нагадуємо, що у четвер, 26 жовтня, у Сумах поліцейські проводили слідчі дії в міській раді. Попередньо відомо, що службові особи установи налагодили схему, яка дозволяли заволодіти бюджетними коштами.