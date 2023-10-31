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СБУ повідомила про підозру ексчиновнику, який сприяв втечі ухилянтів з України як волонтерів

31 жовтня 2023 17:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ повідомила про підозру ексчиновнику, який сприяв втечі ухилянтів з України як волонтерів
Силовики СБУ на місці інциденту. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ексзаступника Голови Служби судової охорони. Він організував масштабну схему нелегального виїзду чоловіків за межі України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Повідомляється, що для втілення плану він створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій.  Від "імені" цих установ він оформлював ухилянтів, як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів. Таким чином він сприяв ухиленню від мобілізації та нелегальному виїзду за кордон.

СБУ повідомила про підозру ексчиновнику, який сприяв втечі ухилянтів з України як волонтерів
Затриманий ексчиновник. Джерело: СБУ

За даними слідства, це працювало у Київській, Львівській, Хмельницькій, Волинській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Вартість таких "послуг" становила від 2 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості закордонної "поїздки". Щоб уникнути правосуддя, віг у березні цього року втік до однієї з європейських країн, як волонтер", — кажуть силовики.

СБУ повідомила про підозру ексчиновнику, який сприяв втечі ухилянтів з України як волонтерів
Судове засідання. Джерело: СБУ

Як встановило слідство, чиновника звільнили зі Служби судової охорони ще у 2021 році через причетність до корупції.

"Але після початку повномасштабного вторгнення він вирішив "заробити" на військовозобов’язаних, які намагались виїхати за кордон, щоб уникнути призову", — додають в СБУ.

СБУ повідомила про підозру ексчиновнику, який сприяв втечі ухилянтів з України як волонтерів
Вилучені документи та картки в підозрююваного. Джерело: СБУ

Для створення псевдоблагодійних організацій та оформлення підробних документів для ухилянтів, фігурант використовував власні зв’язки серед знайомих в держустановах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексчиновнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Оскільки, як кажуть, силовики, наразі він за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила про підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка погрожувала українцям концтаборами Сибіру. Також у силовому відомстві заявили, що замахом на зрадника-депутата Олега Царьова стоять українські спецслужби.

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