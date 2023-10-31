СБУ вручила подозрение экс-чиновнику, содействовавшему побегу уклонистов из Украины как волонтеров
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на экс-заместителя Председателя Службы судебной охраны. Он организовал масштабную схему нелегального выезда мужчин за пределы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Экс-чиновник помогал уклонистам
Сообщается, что для реализации плана он создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. От "имени" этих учреждений он оформлял уклонистов, как международных перевозчиков гуманитарных грузов. Таким образом, он способствовал уклонению от мобилизации, и нелегальному выезду за границу.
По данным следствия, это работало в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях.
"Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности заграничной "поездки". Чтобы избежать правосудия, виг в марте этого года сбежал в одну из европейских стран, как волонтер", — говорят силовики.
Как установило следствие, чиновник был уволен из Службы судебной охраны еще в 2021 году из-за причастности к коррупции.
"Но после начала полномасштабного вторжения он решил "заработать" на военнообязанных, пытавшихся выехать за границу, чтобы избежать призыва", — добавляют в СБУ.
Для создания фальшивых благотворительных организаций и оформления поддельных документов для уклонистов, фигурант использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Поскольку, как говорят силовики, сейчас он за границей, идут комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, что ранее СБУ сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной, угрожавшей украинцам концлагерями Сибири. Также в силовом ведомстве заявили, что покушением на предателя-депутата Олега Царева стоят украинские спецслужбы.
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