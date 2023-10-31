СБУ вручила подозрение экс-чиновнику, содействовавшему побегу уклонистов из Украины как волонтеров

Силовики СБУ на месте инцидента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на экс-заместителя Председателя Службы судебной охраны. Он организовал масштабную схему нелегального выезда мужчин за пределы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Экс-чиновник помогал уклонистам

Сообщается, что для реализации плана он создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. От "имени" этих учреждений он оформлял уклонистов, как международных перевозчиков гуманитарных грузов. Таким образом, он способствовал уклонению от мобилизации, и нелегальному выезду за границу.

Задержан эксчиновник. Источник: СБУ

По данным следствия, это работало в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

"Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности заграничной "поездки". Чтобы избежать правосудия, виг в марте этого года сбежал в одну из европейских стран, как волонтер", — говорят силовики.

Судебное заседание. Источник: СБУ

Как установило следствие, чиновник был уволен из Службы судебной охраны еще в 2021 году из-за причастности к коррупции.

"Но после начала полномасштабного вторжения он решил "заработать" на военнообязанных, пытавшихся выехать за границу, чтобы избежать призыва", — добавляют в СБУ.

Удалены документы и карточки у подозреваемого. Источник: СБУ

Для создания фальшивых благотворительных организаций и оформления поддельных документов для уклонистов, фигурант использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Поскольку, как говорят силовики, сейчас он за границей, идут комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что ранее СБУ сообщила о подозрении российской певице Юлии Чичериной, угрожавшей украинцам концлагерями Сибири. Также в силовом ведомстве заявили, что покушением на предателя-депутата Олега Царева стоят украинские спецслужбы.