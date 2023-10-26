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У поліції розповіли причину обшуків у міськраді Сум

26 жовтня 2023 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У поліції розповіли причину обшуків у міськраді Сум
Процес обшуків у міськраді Сум. фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 26 жовтня, у Сумах поліцейські проводять слідчі дії в міській раді. Попередньо відомо, що службові особи установи налагодили схему, яка дозволяли заволодіти бюджетними коштами. 

Про це повідомляє Національна поліція. 

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Повідомляється, що службові особи Сумської міської ради змовилися з представниками комерційних структур та налагодили злочинну схему привласнення бюджетних коштів.

Їх виділяли на те, щоб придбати товарно-матеріальні цінностей для забезпечення потреб підрозділів ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади).

Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях службових осіб міської ради та за місцями мешкання фігурантів.

Нагадаємо, 26 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків у підприємців та в міській раді Сум. СБУ перевіряє факти привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Додамо, 26 жовтня ДБР також прийшло з обшуками до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломаки. 

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