В полиции рассказали причину обысков в горсовете Сум
В четверг, 26 октября, в Сумах полицейские производят следственные действия в городском совете. Предварительно известно, что должностные лица учреждения наладили схему, позволяющую завладеть бюджетными средствами.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Обыски в городском совете Сум
Сообщается, что должностные лица Сумского городского совета сговорились с представителями коммерческих структур и наладили преступную схему присвоения бюджетных средств.
Их выделяли на то, чтобы приобрести товарно-материальные ценности для обеспечения нужд подразделений ДФТГ (Добровольческое формирование территориальной громады).
Правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях служебных лиц городского совета и по местам проживания фигурантов.
Напомним, 26 октября правоохранители провели 12 обысков у предпринимателей и в городском совете Сум. СБУ проверяет факты присвоения бюджетных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.
Добавим, 26 октября ДБР также пришло с обысками к временному мэру Чернигова Александру Ломаку.
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