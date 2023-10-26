В полиции рассказали причину обысков в горсовете Сум

Процесс обысков в горсовете Сум. фото: скриншот

В четверг, 26 октября, в Сумах полицейские производят следственные действия в городском совете. Предварительно известно, что должностные лица учреждения наладили схему, позволяющую завладеть бюджетными средствами.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Сообщается, что должностные лица Сумского городского совета сговорились с представителями коммерческих структур и наладили преступную схему присвоения бюджетных средств.

Их выделяли на то, чтобы приобрести товарно-материальные ценности для обеспечения нужд подразделений ДФТГ (Добровольческое формирование территориальной громады).

Правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях служебных лиц городского совета и по местам проживания фигурантов.

Напомним, 26 октября правоохранители провели 12 обысков у предпринимателей и в городском совете Сум. СБУ проверяет факты присвоения бюджетных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.

Добавим, 26 октября ДБР также пришло с обысками к временному мэру Чернигова Александру Ломаку.