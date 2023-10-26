У підприємців та в міській раді Сум СБУ провела 12 обшуків, — ЗМІ

Працівники СБУ. Фото: СБУ

У четвер, 26 жовтня, правоохоронці провели 12 обшуків у підприємців та в міській раді Сум. СБУ перевіряє факти привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Про це повідомляє Суспільне.

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Обшуки у міській раді Сум

Сьогодні, 26 жовтня, у Сумах проводяться 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді. Обшуки проходять, зокрема, й у в. о. Сумського міського голови Юлії Павлик.

Перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовцями міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Наразі коментарів прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України немає. Всі деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, 26 жовтня ДБР також прийшло з обшуками до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака.

Це вже не перші обшуки у тимчасового мера. Так, у вересні 2023 року до нього вже "навідувалися" співробітники СБУ.