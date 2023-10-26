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У предпринимателей и в городском совете Сум СБУ провела 12 обысков, — СМИ

26 октября 2023 11:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У предпринимателей и в городском совете Сум СБУ провела 12 обысков, — СМИ
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 26 октября, правоохранители провели 12 обысков у предпринимателей и в городском совете Сум. СБУ проверяет факты присвоения бюджетных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.

Об этом сообщает Суспільне.

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Обыски в городском совете Сум

Сегодня, 26 октября, в Сумах проводятся 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете. Обыски проходят, в том числе, и в и. о. Сумского городского головы Юлии Павлык.

Проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору со служащими городского совета присваивают бюджетные средства, предназначенные для приобретения товарно-материальных ценностей.

Комментариев прокуратуры и Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины на данный момент нет. Все детали выясняются.

Напомним, 26 октября ДБР также пришло с обысками к временному мэру Чернигова Александру Ломако.

Это уже не первые обыски у временного мэра. Так, в сентябре 2023 года к нему уже приходили сотрудники СБУ.

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