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СБУ проводит обыски в доме исполняющего обязанности мэра Чернигова

5 сентября 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ проводит обыски в доме исполняющего обязанности мэра Чернигова
Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.

Об этом Александр Ломако сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Ломако, пока он собирал детей в школу, к нему пришла группа представителей СБУ. Правоохранители будут обыскивать квартиру.

"Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, похоже, вопрос срочный. Что будут искать: наверное трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города", — пишет Ломако.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова рассказал, что обыски в его квартире проводятся на основании решения Шевченковского суда Киева.

"В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Уважаемые коллеги, совещания не будет — сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", — добавил он.

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Пост Ломако. Фото: скриншот

Напомним, 11 августа в служебных помещениях "Киевзеленстрой" правоохранители проводили обыски. Сотрудники компании способствовали следствию.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности провели обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после скандала, связанного с его выездом за границу, якобы для лечения отца.

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