СБУ проводит обыски в доме исполняющего обязанности мэра Чернигова
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.
Об этом Александр Ломако сообщил в своем Telegram-канале.
Обыски в Ломако
По словам Ломако, пока он собирал детей в школу, к нему пришла группа представителей СБУ. Правоохранители будут обыскивать квартиру.
"Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, похоже, вопрос срочный. Что будут искать: наверное трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города", — пишет Ломако.
Исполняющий обязанности городского головы Чернигова рассказал, что обыски в его квартире проводятся на основании решения Шевченковского суда Киева.
"В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Уважаемые коллеги, совещания не будет — сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", — добавил он.
Напомним, 11 августа в служебных помещениях "Киевзеленстрой" правоохранители проводили обыски. Сотрудники компании способствовали следствию.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности провели обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после скандала, связанного с его выездом за границу, якобы для лечения отца.