СБУ проводить обшуки у будинку виконуючого обов’язки мера Чернігова

Виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в квартирі виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако.

Про це Олександр Ломако повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Обшуки в Ломако

За словами Ломако, поки він збирав дітей до школи, до нього завітала група представників СБУ. Правоохоронці будуть обшукувати квартиру.

"Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове. Що шукатимуть: мабуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста", — пише Ломако.

Виконуючий обов’язки міського голови Чернігова розповів, що обшуки в його квартирі проводяться на підставі рішення Шевченківського суду Києва.

"О 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Шановні колеги, наради не буде — сьогодні центр починає політичний шоу-сезон. Цирк абсурду", — додав він.

Допис Ломако. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 серпня у службових приміщеннях "Київзеленбуд" правоохоронці проводили обшуки. Працівники компанії сприяли слідству.

Також ми писали, що Служба безпеки України та Державне бюро безпеки провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після скандалу, пов'язаного з його виїздом за кордон, нібито для лікування його батька.