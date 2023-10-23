На хабарі зловили керівницю відділення однієї з академій внутрішніх справ

Працівники Національної поліції України. Фото: ілюстративне

Керівниця відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ України вимагала від студентів надати їй "благодійний внесок". Натомість вона обіцяла лояльне ставлення та позитивні оцінки.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Вимагала хабар

"За даними слідства, підозрювана вимагала від студентів навчальної групи надати їй "благодійний внесок". За це вона обіцяла лояльне ставлення до майбутніх юристів та позитивне оцінювання їх навчальних результатів", — йдеться у повідомленні.

Також за 400 дол. посадовиця мала посприяти двом студентам в успішній здачі сесії. У ході слідства задокументовано одержання нею понад 37 тис. грн хабаря.

Правоохоронці затримали її під час одержання другої частини суми. Досудове розслідування триває.

Хабар посадовиці НАВС. Фото: Офіс Генпрокурора

Хабар посадовиці НАВС. Фото: Офіс Генпрокурора

Хабар посадовиці НАВС. Фото: Офіс Генпрокурора 1 / 3

Нагадаємо, що в Бюро економбезпеки та генпрокуратурі заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків львівським ресторанним холдингом FESTrepublic на загальну суму близько 50 млн грн. На підставі цього сьогодні там провели обшуки.