На хабарі зловили керівницю відділення однієї з академій внутрішніх справ
Керівниця відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ України вимагала від студентів надати їй "благодійний внесок". Натомість вона обіцяла лояльне ставлення та позитивні оцінки.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Вимагала хабар
"За даними слідства, підозрювана вимагала від студентів навчальної групи надати їй "благодійний внесок". За це вона обіцяла лояльне ставлення до майбутніх юристів та позитивне оцінювання їх навчальних результатів", — йдеться у повідомленні.
Також за 400 дол. посадовиця мала посприяти двом студентам в успішній здачі сесії. У ході слідства задокументовано одержання нею понад 37 тис. грн хабаря.
Правоохоронці затримали її під час одержання другої частини суми. Досудове розслідування триває.
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Хабар посадовиці НАВС. Фото: Офіс Генпрокурора
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Хабар посадовиці НАВС. Фото: Офіс Генпрокурора
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Хабар посадовиці НАВС. Фото: Офіс Генпрокурора
Нагадаємо, що в Бюро економбезпеки та генпрокуратурі заявили, що викрили схему ухилення від сплати податків львівським ресторанним холдингом FESTrepublic на загальну суму близько 50 млн грн. На підставі цього сьогодні там провели обшуки.
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