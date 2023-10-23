На взятке поймали руководительницу отделения одной из академий внутренних дел

Работники Национальной полиции Украины. Фото: иллюстративное

Руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел Украины требовала от студентов внести ей "благотворительный взнос". Она обещала лояльное отношение и положительные оценки.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Требовала взятку

"По данным следствия, подозреваемая требовала от студентов учебной группы внести ей "благотворительный взнос". За это она обещала лояльное отношение к будущим юристам и положительную оценку их учебных результатов", — говорится в сообщении.

Также за 400 дол. руководительница должна была помочь двум студентам в успешной сдаче сессии. В ходе следствия задокументировано получение более 37 тыс. грн взятки.

Правоохранители задержали ее при получении второй части суммы. Досудебное расследование продолжается.

Взятка должностной лица НАВС. Фото: Офис Генпрокурора

Взятка должностной лица НАВС. Фото: Офис Генпрокурора

Взятка должностной лица НАВС. Фото: Офис Генпрокурора 1/3 _ 3

Напомним, что в Бюро экономбезопасности и генпрокуратуре заявили, что разоблачили схему уклонения от уплаты налогов львовским ресторанным холдингом FESTrepublic на общую сумму около 50 млн грн. На основании этого там провели обыски.