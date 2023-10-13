Князев арендовал элитную квартиру в Киеве за 1 тыс. грн: в НАПК отреагировали

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: "Ґрати"

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции составили протокол об административном правонарушении в отношении бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. Он арендовал элитную квартиру на более 130 кв.м за 1 тысячу гривен.

Об этом сообщает НАПК.

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Глава НАПК Александр Новиков составил протокол об административном правонарушении за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП) в отношении главы Верховного Суда Всеволода Князева.

"Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума (ПМ) для трудоспособных лиц (на момент совершения правонарушения ограничение составляло один ПМ, что составляло 2 684 грн). Подарком, в том числе является имущество, передаваемое в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной", — говорится в сообщении.

В НАПК рассказали, что Князев нарушил указанный запрет и получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) Киева площадью 133 кв. м по цене, которая была существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. Он "снимал" квартиру за 1 тыс. грн в месяц.

НАПК отправило Всеволоду Князеву протокол по почте и проинформировало о его составлении Высший совет правосудия.

"НАПК надеется, что последние громкие задержания судей, в том числе Председателя Верховного суда, приведут к тому, что все решения судей при осуществлении правосудия и за пределами исполнения обязанностей во время войны и после победы Украины будут приниматься основываясь на ценности добропорядочности. Ведь в соответствии с Бангалорскими принципами поведения судей — доверие общества к судебной системе, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и неподкупности судебных органов занимает первоочередное место в современном демократическом обществе", — добавил Новиков.

Пост НАПК. Фото: скриншот

Напомним, по делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, выступавшим в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

Также мы писали, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вероятной взятке экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.

Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и адвокатом, которого разоблачили на коррупции вместе с бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым. Олега Горецкого признали виновным и назначили наказание.