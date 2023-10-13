Князєв орендував елітну квартиру у Києві за 1 тис. грн: у НАЗК відреагували

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: "Ґрати"

У Національному агентстві з питань запобігання корупції склали протокол про адміністративне правопорушення щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тисячу гривень.

Про це повідомляє НАЗК.

Читайте також:

Адмінпротокол на Князєва

Очільник НАЗК Олександр Новіков склав протокол про адміністративне правопорушення за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ч. 1 ст. 172-5 КУпАП) стосовно голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

"Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми (ПМ) для працездатних осіб (на момент вчинення правопорушення обмеження складало один ПМ, що становило 2 684 грн). Подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової", — йдеться у повідомленні.

У НАЗК розповіли, що Князєв порушив вказану заборону та отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв. м за ціною, яка була суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. Він "знімав" квартиру за 1 тис. грн на місяць.

НАЗК відправило Всеволоду Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Вищу раду правосуддя.

"НАЗК сподівається, що останні гучні затримання суддів, в тому числі Голови Верховного суду, призведуть до того, що всі рішення суддів під час здійснення правосуддя та поза межами виконання обов'язків під час війни та після перемоги України ухвалюватимуться ґрунтуючись на цінності доброчесності. Адже відповідно до Бангалорських принципів поведінки суддів — довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві", — додав Новіков.

Допис НАЗК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

Також ми писали, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Додамо, Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та адвокатом, якого викрили на корупції разом з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Олега Горецького визнали винним та призначили покарання.