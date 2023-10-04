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НАБУ і САП завершили розслідування справи ексголови Верховного Суду Князєва

4 жовтня 2023 12:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
НАБУ і САП завершили розслідування справи ексголови Верховного Суду Князєва
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду. 

Про це повідомив Центр протидії корупції.

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Справа Всеволода Князєва

Прокурор САП вирішив завершити досудове розслідування у справі Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Тепер матеріали справи відкриють стороні захисту для ознайомлення.

Матеріали щодо адвоката-спільника Князєва, якому оголосили підозру разом з ексголовою Верховного Суду, виділили в окреме провадження.

Що відомо про справу Князєва

У справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються у отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

Серед інших моментів було зафіксовано взаємодію одного з власників цього об'єднання з Костянтином Жеваго, співголовою фінгрупи "Фінанси та кредит".

Нагадаємо, що у справі хабарника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва можуть з'явитися ще кілька прізвищ. Принаймні у судовому реєстрі знайшли ще два прізвища суддів, які фігурують у цій справі.

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