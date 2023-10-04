НАБУ і САП завершили розслідування справи ексголови Верховного Суду Князєва
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Справа Всеволода Князєва
Прокурор САП вирішив завершити досудове розслідування у справі Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Тепер матеріали справи відкриють стороні захисту для ознайомлення.
Матеріали щодо адвоката-спільника Князєва, якому оголосили підозру разом з ексголовою Верховного Суду, виділили в окреме провадження.
Що відомо про справу Князєва
У справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються у отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.
Серед інших моментів було зафіксовано взаємодію одного з власників цього об'єднання з Костянтином Жеваго, співголовою фінгрупи "Фінанси та кредит".
Нагадаємо, що у справі хабарника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва можуть з'явитися ще кілька прізвищ. Принаймні у судовому реєстрі знайшли ще два прізвища суддів, які фігурують у цій справі.