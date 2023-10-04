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НАБУ и САП завершили расследование дела экспредседателя Верховного Суда Князева

4 октября 2023 12:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
НАБУ и САП завершили расследование дела экспредседателя Верховного Суда Князева
Эксглава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Общественное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вероятной взятке экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева. Материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

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Дело Всеволода Князева

Прокурор САП решил завершить досудебное расследование по делу Князева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Теперь материалы дела откроют стороне защиты для ознакомления.

Материалы по адвокату-сообщнику Князеву, которому объявили подозрение вместе с экспредседателем Верховного Суда, выделили в отдельное производство.

Что известно о деле Князева

По делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, выступавшим в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

Среди других моментов было зафиксировано взаимодействие одного из владельцев этого объединения с Константином Жеваго, сопредседателем фингруппы "Финансы и кредит".

Напомним, что по делу взяточника экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева могут появиться еще несколько фамилий. По крайней мере, в судебном реестре нашли еще две фамилии судей, фигурирующих в этом деле.

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