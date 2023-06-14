Дело взяточника Князева: к преступлению могут быть причастны еще двое судей

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: УНИАН

В деле взяточника экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева могут появиться еще несколько фамилий. По крайней мере, в судебном реестре нашли еще две фамилии судей, фигурирующих в этом деле.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Читайте также:

В Центре разместили фотографии судей, которые могут быть причастны к делу Князева.

Речь идет о:

судье Большой Палаты Ирине Григорьевой (на фото в центре),

судье Кассационного уголовного суда Сергее Стороженко (слева).

Также стало известно, что детективы НАБУ нашли $50 тысяч долларов с вероятной взятки у судьи Жанны Елениной (справа).

В Центре противодействия коррупции ждут заседания ВАКС, чтобы прояснить ситуацию.

Сведения о Стороженко и Григорьевой

Стороженко:

в 2000 году был назначен судьей Октябрьского районного суда Луганска.

В 2005-2017 годах он был судьей Апелляционного суда Луганской области.

С 2017 года — судья Верховного Суда.

Григорьева:

с 1993 года являлась судьей Апелляционного суда Киева.

С 2010 года работала судьей Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

С 2017 года — судья Верховного Суда.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. Взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Как пояснили правоохранители, председателя Верховного Суда Всеволода Князева и одного из адвокатов задержали "на горячем" во время получения незаконной выгоды в размере 2,7 млн долларов США.