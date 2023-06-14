Справа хабарника Князєва: до злочину можуть бути причетні ще двоє суддів
У справі хабарника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва можуть з'явитися ще кілька прізвищ. Принаймні, у судовому реєстрі знайшли ще два прізвища суддів, які фігурують у цій справі.
Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram.
У Центрі розмістили світлини суддів, які можуть бути причетні до справи Князєва.
Йдеться про:
- суддю Великої Палати Ірину Григорʼєву (на фото в центрі),
- суддю Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка (ліворуч).
Раніше стало відомо, що детективи НАБУ знайшли $50 тисяч доларів із ймовірного хабаря у судді Жанни Єленіної (праворуч).
У Центрі протидії корупції чекають на засідання ВАКС, аби прояснити ситуацію.
Відомості про Стороженка та Григор'єву
Стороженко:
- у 2000 році був призначений на посаду судді Жовтневого районного суду Луганська.
- У 2005 — 2017 роках він був суддею Апеляційного суду Луганської області.
- З 2017 року — суддя Верховного Суду.
Григор’єва:
- з 1993 року була суддею Апеляційного суду Києва.
- З 2010 року працювала суддею Вищого спецсуду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
- З 2017 року — суддя Верховного Суду.
Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.
Як пояснили правоохоронці, голову Верховного Суду Всеволода Князєва та одного з адвокатів затримали "на гарячому" під час отримання незаконної вигоди розміром 2,7 млн доларів США.