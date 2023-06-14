Справа хабарника Князєва: до злочину можуть бути причетні ще двоє суддів

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: УНІАН

У справі хабарника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва можуть з'явитися ще кілька прізвищ. Принаймні, у судовому реєстрі знайшли ще два прізвища суддів, які фігурують у цій справі.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram.

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У Центрі розмістили світлини суддів, які можуть бути причетні до справи Князєва.

Йдеться про:

суддю Великої Палати Ірину Григорʼєву (на фото в центрі),

суддю Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка (ліворуч).

Раніше стало відомо, що детективи НАБУ знайшли $50 тисяч доларів із ймовірного хабаря у судді Жанни Єленіної (праворуч).

У Центрі протидії корупції чекають на засідання ВАКС, аби прояснити ситуацію.

Відомості про Стороженка та Григор'єву

Стороженко:

у 2000 році був призначений на посаду судді Жовтневого районного суду Луганська.

У 2005 — 2017 роках він був суддею Апеляційного суду Луганської області.

З 2017 року — суддя Верховного Суду.

Григор’єва:

з 1993 року була суддею Апеляційного суду Києва.

З 2010 року працювала суддею Вищого спецсуду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

З 2017 року — суддя Верховного Суду.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Як пояснили правоохоронці, голову Верховного Суду Всеволода Князєва та одного з адвокатів затримали "на гарячому" під час отримання незаконної вигоди розміром 2,7 млн доларів США.