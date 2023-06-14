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Справа хабарника Князєва: до злочину можуть бути причетні ще двоє суддів

14 червня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Справа хабарника Князєва: до злочину можуть бути причетні ще двоє суддів
Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У справі хабарника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва можуть з'явитися ще кілька прізвищ. Принаймні, у судовому реєстрі знайшли ще два прізвища суддів, які фігурують у цій справі. 

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram

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У Центрі розмістили світлини суддів, які можуть бути причетні до справи Князєва.

Йдеться про:

  • суддю Великої Палати Ірину Григорʼєву (на фото в центрі),
  • суддю Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка (ліворуч).

Раніше стало відомо, що детективи НАБУ знайшли $50 тисяч доларів із ймовірного хабаря у судді Жанни Єленіної (праворуч). 

У Центрі протидії корупції чекають на засідання ВАКС, аби прояснити ситуацію. 

Відомості про Стороженка та Григор'єву

Стороженко:

  • у 2000 році був призначений на посаду судді Жовтневого районного суду Луганська.
  • У 2005 — 2017 роках він був суддею Апеляційного суду Луганської області.
  • З 2017 року — суддя Верховного Суду.

Григор’єва:

  • з 1993 року була суддею Апеляційного суду Києва.
  • З 2010 року працювала суддею Вищого спецсуду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
  • З 2017 року — суддя Верховного Суду.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв. 

Як пояснили правоохоронці, голову Верховного Суду Всеволода Князєва та одного з адвокатів затримали "на гарячому" під час отримання незаконної вигоди розміром 2,7 млн доларів США.

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