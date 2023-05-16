Стала відомо важливість викриття хабарників у Верховному Суді

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Верховний суд/Facebook

Викриття вищих посадових осіб Верховного Суду у хабарництві є важливим і показовим кроком. Як для вітчизняних антикорупційних органів, так і для України в цілому.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

"Якщо вся ця інформація з Верховним Судом і його очільником підтвердиться, то можна казати про те, що нове керівництво НАБУ та САП демонструють свою роботу на результат, демонструють особливу запопадливість", — сказав Фесенко.

За його словами, для них цих це дуже важливо, як і дуже важливо для України. Тому що зараз питання належного функціонування НАБУ та САП перебуває на особливому контролі наших європейських партнерів.

Це також, нагадує Фесенко, є складовою нашого "домашнього завдання" після отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС. Тому і продовження та посилення антикорупційної політики буде одним із критеріїв початку нашого вступу до Євросоюзу.

"Я прихильник того, щоб не кидатися в крайнощі, не політизувати цю тему, а важливо продовжувати боротися з корупцією в судовій системі, очищувати її. Адже вся наша судова система масштабно корумпована", — закликав Фесенко.

Що сталося у Верховному Суді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала одного з керівників Держпродспоживслужби на Харківщині. Чоловіка спіймали на корупції під час експорту зерна.