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Аналитик объяснил важность разоблачения Верховного Суда

16 мая 2023 14:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стала известна важность разоблачения взяточников в Верховном Суде
Глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Верховний суд/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Разоблачение высших должностных лиц Верховного Суда во взяточничестве является важным и показательным шагом. Как для отечественных антикоррупционных органов, так и для Украины в целом.

Такое мнение в комментарии Новинти.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

"Если вся эта информация с Верховным Судом и его главой подтвердится, то можно говорить о том, что новое руководство НАБУ и САП демонстрируют свою работу на результат, демонстрируют особое рвение", — сказал Фесенко.

По его словам, для них это очень важно, как и очень важно для Украины. Потому что сейчас вопрос надлежащего функционирования НАБУ и САП находится на особом контроле наших европейских партнеров.

Это также, напоминает Фесенко, является составной частью нашего "домашнего задания" после получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Поэтому и продолжение и усиление антикоррупционной политики будет одним из критериев начала нашего вступления в Евросоюз.

"Я сторонник того, чтобы не бросаться в крайности, не политизировать эту тему, а важно продолжать бороться с коррупцией в судебной системе, очищать ее. Ведь вся наша судебная система масштабно коррумпирована", — призвал Фесенко.

Что произошло в Верховном Суде

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Мужчину поймали на коррупции во время экспорта зерна.

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