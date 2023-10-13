Скандальна справа про корупцію у Верховному Суді: спільнику Князєва винесли вирок
Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та адвокатом, якого викрили на корупції разом з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Олега Горецького визнали винним та призначили покарання.
Про це повідомляє САП.
Вирок спільнику Князєва
"12 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до угоди суд визнав фігуранта винним у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.
Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки.
"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації — "Армія дронів", — йдеться у повідомленні.
У САП розповіли, що вилучені під час розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.
Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.