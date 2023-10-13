Скандальна справа про корупцію у Верховному Суді: спільнику Князєва винесли вирок

Адвокат Олег Горецький. Фото: pravo.ua

Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та адвокатом, якого викрили на корупції разом з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Олега Горецького визнали винним та призначили покарання.

Про це повідомляє САП.

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"12 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди суд визнав фігуранта винним у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки.

"За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації — "Армія дронів", — йдеться у повідомленні.

У САП розповіли, що вилучені під час розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку ЗСУ.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.