Скандальное дело о коррупции в Верховном Суде: сообщнику Князева вынесли приговор

Адвокат Олег Горецкий. Фото: pravo.ua

Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и адвокатом, которого разоблачили на коррупции вместе с бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым. Олега Горецкого признали виновным и назначили наказание.

Об этом сообщает САП.

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"12 октября 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с экс-председателем Верховного Суда САП и НАБУ разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением суд признал фигуранта виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду и предоставлении такой выгоды за совершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, и в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины и в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

"По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения и давать разоблачительные показания, а также перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации — "Армия дронов", — говорится в сообщении.

В САП рассказали, что изъятые в ходе расследования денежные средства в сумме около 29 млн грн также будут перечислены в поддержку ВСУ.

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, по делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, выступавшим в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вероятной взятке экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.