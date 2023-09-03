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Единый судебный процесс над Коломойским должен проходить в США, — эксперт

3 сентября 2023 18:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Единый судебный процесс над Коломойским должен проходить в США, — эксперт
Суд над Игорем Коломойским в Киеве 2 сентября 2023 года. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Единый судебный процесс над олигархом Игорем Коломойским должен проходить в США. Ведь в Украине такой суд будет вызывать у многих людей сомнение и недоверие.

Такое мнение высказал украинский инвестиционный банкир, эксперт Сергей Фурса.

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"...Правда в том, что единственный судебный процесс над Коломойским, которому действительно будет доверие, должен проходить в США. А любой судебный процесс над Коломойским в Украине будет вызывать сомнения у общества. И не важно, будут ли на это основания или общество будет в плену теорий заговора. Доверие будет только когда в зал суда Коломойского заведет ФБР, но отнюдь не СБУ или, прости господи, БЭБ", — подчеркнул он.

Доверие Вашингтона

По его словам, такое решение увеличит уровень доверия США к украинским властям.

"Кстати, это (ФБР, которое заводит Коломойского в зал Американского суда) увеличит уровень доверия к украинским властям со стороны Вашингтона. Что может привести к более быстрым решениям по поставкам вооружения, например", — добавил Фурса.

Скриншот сообщения

Что известно о деле олигарха

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Напомним, бизнесмен является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросы на экстрадицию бизнесмена в США не посылали Украине.

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