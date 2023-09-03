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Єдиний судовий процес над Коломойським має відбуватися в США, — експерт

3 вересня 2023 18:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єдиний судовий процес над Коломойським має відбуватися в США, — експерт
Суд над Ігорем Коломойським у Києві 2 вересня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Єдиний судовий процес над олігархом Ігорем Коломойським повинен відбуватися в США. Адже в Україні такий суд викликатиме у багатьох людей сумнів та недовіру.

Таку думку висловив український інвестиційний банкір, експерт Сергій Фурса.

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"...Правда в тому, що єдиний судовий процес над Коломойським, якому дійсно буде довіра, має проходити в США. А будь-який судовий процес над Коломойським в Україні буде викликати сумніви у суспільства. І не важливо, будуть на це підстави чи суспільство буде в полоні теорій змови. Довіра буде тільки коли в залу суду Коломойського заведе ФБР, але аж ніяк не СБУ чи, прости господи, БЕБ", — наголосив він.

Довіра Вашингтону

За його словами, таке рішення збільшить рівень довіри США до української влади.

"До речі, це (ФБР, яке заводить Коломойського до зали Американського суду) збільшить рівень довіри до української влади з боку Вашингтону. Що може призвести до більш швидких рішень по поставках озброєння, наприклад", — додав Фурса.

Скриншот допису

Що відомо про справу олігарха

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави. 

Нагадаємо, бізнесмен є фігурантом у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Зазначається, що запитів на екстрадицію бізнесмена до США не надсилали Україні.

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