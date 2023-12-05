Экс-главу Верховного Суда Князева оставят под стражей до 2 февраля

Экспредседатель Верховного суда Всеволод Князев в зале суда. Фото: Укрінформ

Во время заседания 5 декабря Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщил корреспондент Суспільного, находившийся в зале суда.

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Высший антикоррупционный суд оставил Князева под стражей еще на 60 суток до 2 февраля 2024 года. При этом было решено снизить размер залога до 27 миллионов гривен.

Адвокаты экспредседателя Верховного суда Украины сообщили, что будут подавать апелляцию.

Также мы писали, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вероятной взятке экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева. Материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.

Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и адвокатом, разоблаченным на коррупции вместе с бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Олег Горецкий признан виновным и назначен наказание.