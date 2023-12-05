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Ексголову Верховного Суду Князєва залишать під вартою до 2 лютого

5 грудня 2023 20:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ексголову Верховного Суду Князєва залишать під вартою до 2 лютого
Ексголова Верховного суду Всєволод Князєв у залі суду. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час засідання 5 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомив кореспондент Суспільного, який перебував у залі суду.

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Вищий антикорупційний суд залишив Князєва під вартою ще на 60 діб, до 2 лютого 2024 року. При цьому було вирішено зменшити розмір застави до 27 мільйонів гривень.

Адвокати ексголови Верховного суду України повідомили, що будуть подавати апеляцію.

Також ми писали, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду. 

Додамо, Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та адвокатом, якого викрили на корупції разом з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Олега Горецького визнали винним та призначили покарання.

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