Экс-министру Насалику сообщили о подозрении — что известно

ДБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Насалику: что инкриминируют чиновнику
Бывший министр энергетики Украины Игорь Насалик получил подозрение. Его обвиняют в государственном ущербе на 1,5 миллиарда гривен.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Что известно
Сообщается, что Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа в интересах олигарха Дмитрия Фирташа на 1,5 миллиарда гривен.
Известно, что Игорь Насалык возглавлял министерство энергетики Украины в 2016-2019 годах в правительстве Владимира Гройсмана.
Скандалы с участием Насалика
Отметим, что 9 июля 2019 антикоррупционные органы сообщили подозрение о декларировании недостоверной информации экс-главе минэнерго Игорю Насалику. Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн. долларов США от физического лица. Сам Носалик отвергает обвинения.
В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело. На суде прокурор САП отметил, что у суда нет оснований для продолжения рассмотрения дела.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн грн.
Кроме того, сегодня с обысками пришли и к бизнесмену Игорю Коломойскому. Известно, что следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.
Также ранее мы писали, что Офис генерального прокурора объявил о новом подозрении бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.