Экс-министру Насалику сообщили о подозрении — что известно

Чиновника обвиняют в подписании убыточных для государства соглашений

Бывший министр энергетики Украины Игорь Насалик получил подозрение. Его обвиняют в государственном ущербе на 1,5 миллиарда гривен.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно

Сообщается, что Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа в интересах олигарха Дмитрия Фирташа на 1,5 миллиарда гривен.

Известно, что Игорь Насалык возглавлял министерство энергетики Украины в 2016-2019 годах в правительстве Владимира Гройсмана.

Скандалы с участием Насалика

Отметим, что 9 июля 2019 антикоррупционные органы сообщили подозрение о декларировании недостоверной информации экс-главе минэнерго Игорю Насалику. Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн. долларов США от физического лица. Сам Носалик отвергает обвинения.

В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл это дело. На суде прокурор САП отметил, что у суда нет оснований для продолжения рассмотрения дела.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн грн.

Кроме того, сегодня с обысками пришли и к бизнесмену Игорю Коломойскому. Известно, что следственные действия происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.

Также ранее мы писали, что Офис генерального прокурора объявил о новом подозрении бывшему президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву. В этот раз экс-чиновника обвиняют в содействии пророссийским боевикам в Донецкой области.