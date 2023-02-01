Ексміністру Насалику повідомили про підозру — що відомо

Чиновника звинувачують у підписанні збиткових для держави угод

Колишній міністр енергетики України Ігор Насалик отримав підозру. Його звинувачують у державних збитках на 1,5 млрд гривень.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Що відомо

Повідомляється, що Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод з розмитнення газу в інтересах олігарха Дмитра Фірташа на 1,5 млрд гривень.

Відомо, що Ігор Насалик очолював Міністерство енергетики України у 2016−2019 роках в уряді Володимира Гройсмана.

Скандали за участю Насалика

Зазначимо, що 9 липня 2019 року антикорупційні органи повідомили підозру щодо декларування недостовірної інформації ексочільнику Міненерго Ігорю Насалику. Розслідування встановило, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Сам Насалик відкидає звинувачення.

Втім, у листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив цю справу. На суді прокурор САП відзначив, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн гривень.

Окрім того, сьогодні з обшуками прийшли й до бізнесмена Ігоря Коломойського. Відомо, слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Також раніше ми писали, що Офіс генерального прокурора оголосив про нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву. Цього разу експосадовця звинувачують у сприянні проросійським бойовикам у Донецькій області.