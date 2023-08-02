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ГБР объявило подозрение экс-командиру части, который отправил депутатов на службу в КГВА

2 августа 2023 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГБР объявило подозрение экс-командиру части, который отправил депутатов на службу в КГВА
Сотрудник ГБР и экс-командир части. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили подозрение бывшему командиру одной из воинских частей территориальной обороны. Он превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов на службу в Киевский городской совет.

Об этом сообщает ГБР.

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Подозрение экс-командиру воинской части

"Установлено, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один — помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу", — говорится в сообщении.

Основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке для прохождения службы в КГВА.

Бывшему командиру объявили подозрение в превышении служебных полномочий, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, депутатов Киевсовета подозревают в уклонении от военной службы. Государственное бюро расследований сообщило столичным чиновникам о подозрении.

Также мы писали, что в столице очередной скандал с чиновниками Киевсовета. Там один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.

Добавим, руководитель одного из столичных коммунальных предприятий организовал коррупционную схему размещения аттракционов и мест торговли. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

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