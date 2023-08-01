Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби arrow

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби

1 серпня 2023 11:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби
Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. Державне бюро розслідувань повідомило столичним посадовцям про підозру.

Про це повідомляє ДБР.

Читайте також:

Деталі справи

Як повідомляє слідство, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а також один помічник депутата Київради протягом року не зʼявлялись на військову службу.

"Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу", — кажуть у ДБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

 

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

 

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

 

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці черговий скандал із посадовцями Київради. Там один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати йому данину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз