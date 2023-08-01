Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

Депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. Державне бюро розслідувань повідомило столичним посадовцям про підозру.

Про це повідомляє ДБР.

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТрО, троє з яких є столичними депутатами, а також один помічник депутата Київради протягом року не зʼявлялись на військову службу.

"Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу", — кажуть у ДБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

Депутати Київради отримали підозру в ухиленні від військової служби. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці черговий скандал із посадовцями Київради. Там один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати йому данину.