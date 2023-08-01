Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы
Депутаты Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы. Государственное бюро расследований сообщило столичным чиновникам о подозрении.
Об этом сообщает ГБР.
Детали дела
Как сообщает следствие, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются столичными депутатами, а также один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.
"Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу", — говорят в ГБР.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с чиновниками Киевсовета. Там один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.