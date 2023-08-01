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Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы

1 августа 2023 11:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы
Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы. Фото: ГБР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Депутаты Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы. Государственное бюро расследований сообщило столичным чиновникам о подозрении.

Об этом сообщает ГБР.

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Как сообщает следствие, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются столичными депутатами, а также один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.

"Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу", — говорят в ГБР.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

 

Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы. Фото: ГБР

 

Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы. Фото: ГБР

 

Депутаты Киевсовета получили подозрение в уклонении от военной службы. Фото: ГБР

Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с чиновниками Киевсовета. Там один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.

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