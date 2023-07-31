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У Києві судитимуть чиновника Київради за шантаж автоперевізників на сотні тисяч доларів

31 липня 2023 17:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві судитимуть чиновника Київради за шантаж автоперевізників на сотні тисяч доларів
У Києві судитимуть чиновника Київради за шантаж автоперевізників на сотні тисяч доларів. Фото: ДБР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці черговий скандал із посадовцями Київради. Там один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати йому данину.

Про це повідомляє ДБР.

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Деталі справи

За даними слідства, посадовець Київради розробив злочинну схему, за якою київські перевізники мали сплачувати йому щоденну "данину".

"Задокументовано, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тис. долларів за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тис. доларів — за продовження 4 договорів на перевезення пасажирів. При цьому, відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни", — кажуть слідчі.

 

У Києві судитимуть чиновника Київради за шантаж автоперевізників на сотні тисяч доларів. Фото: ДБР

Під час досудового розслідування задокументовано ще три факти передачі підприємцем коштів на загальну суму понад 270 тис. доларів США

Чиновник КМДА обвинувачується в шахрайстві, чиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Також посадовець КМДА обвинувачується у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

 

У Києві судитимуть чиновника Київради за шантаж автоперевізників на сотні тисяч доларів. Фото: ДБР

 

У Києві судитимуть чиновника Київради за шантаж автоперевізників на сотні тисяч доларів. Фото: ДБР

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, а саме в місті Буча, сталося жахливе вбивство — чоловік до смерті забив свою матір. Зловмисника взято під варту.

Також ми писали, що у столиці черговий скандал з укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень.

Додамо, Київська міська державна адміністрація 5 липня оголосила конкурс на замовлення персонального годинника для мера Віталія Кличка. Планується закупівля годинника на 5,04 млн гривень.

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