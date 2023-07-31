В Киеве будут судить чиновника Киевсовета за шантаж автоперевозчиков на сотни тысяч долларов. Фото: ДБР

В столице очередной скандал с чиновниками Киевсовета . Там один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.

Об этом сообщает ДБР.

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По данным следствия, чиновник Киевсовета разработал преступную схему, по которой киевские перевозчики должны платить ему ежедневную "дань".

"Задокументировано, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, $100 тыс. за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и еще $120 тыс. – за продление 4 договоров на перевозку пассажиров. При этом, согласно условиям военного положения, киевские власти должна была автоматически продлить действие этих договоров до конца войны", — говорят следователи.

В Киеве будут судить чиновника Киевсовета за шантаж автоперевозчиков на сотни тысяч долларов. Фото: ДБР

В ходе досудебного расследования задокументированы еще три факта передачи предпринимателем средств на общую сумму более 270 тыс. долларов США

Чиновник КГГА обвиняется в мошенничестве, совершаемом в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Также должностное лицо КГГА обвиняется в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В Киеве будут судить чиновника Киевсовета за шантаж автоперевозчиков на сотни тысяч долларов. Фото: ДБР

В Киеве будут судить чиновника Киевсовета за шантаж автоперевозчиков на сотни тысяч долларов. Фото: ДБР

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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