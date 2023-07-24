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У Києві керівництво комунального підприємства організувало незаконну роботу атракціонів

24 липня 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві керівництво комунального підприємства організувало незаконну роботу атракціонів
Дитячі атракціони в Києві. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Керівник одного із столичних комунальних підприємств організував корупційну схему розміщення атракціонів та місць торгівлі. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань.

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Деталі справи

Посадовцю в Київраду інкримінують службове підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, керівник КП змовився з іншими посадовими особами та організував схему незаконного розміщення атракціонів та місць торгівлі в Києві.

Він лобіював інтереси окремих суб’єктів господарювання, з якими раніше укладалися договори.

 

Чиновнику Київради повідомили про підозру. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

"Після закінчення строку дії вказаних договорів комунальне підприємство зобов’язано розпочати процедури тендерних закупівель. Однак, з метою збереження місць торгівлі за попередніми суб’єктами господарювання посадовець вчиняв службове підроблення та укладав додаткові угоди з підприємцями на пролонгацію цих договорів "заднім числом"", — кажуть слідчі.

Збитки міському бюджету

Фальсифікація угод дозволила не проводити  тендерів, а отже — і недоотримання коштів до бюджету.

Згідно з висновком експертів внаслідок злочинних дій посадовця столичній громаді спричинено збитки на суму близько 600 тис. грн. При цьому, у зв’язку з непроведенням процедури тендерних закупівель бюджет столиці недоотримав майже  5,7 млн гривень.

 

21 липня 2023 року в межах провадження правоохоронці провели обшуки в приміщеннях двох Департаментів КМДА.

Тривають подальші заходи з викриття інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості в Києві. 

Додамо, керівництво муніципального підприємства, що відповідає за будівництво дорожніх об'єктів, обвинувачується в неправомірних діях, пов'язаних з Подільським мостом. Керівник комунального підприємства може нести відповідальність за неефективне використання коштів.

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