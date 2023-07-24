У Києві керівництво комунального підприємства організувало незаконну роботу атракціонів

Дитячі атракціони в Києві. Ілюстративне фото: google.com

Керівник одного із столичних комунальних підприємств організував корупційну схему розміщення атракціонів та місць торгівлі. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань.

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Деталі справи

Посадовцю в Київраду інкримінують службове підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, керівник КП змовився з іншими посадовими особами та організував схему незаконного розміщення атракціонів та місць торгівлі в Києві.

Він лобіював інтереси окремих суб’єктів господарювання, з якими раніше укладалися договори.

Чиновнику Київради повідомили про підозру. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

"Після закінчення строку дії вказаних договорів комунальне підприємство зобов’язано розпочати процедури тендерних закупівель. Однак, з метою збереження місць торгівлі за попередніми суб’єктами господарювання посадовець вчиняв службове підроблення та укладав додаткові угоди з підприємцями на пролонгацію цих договорів "заднім числом"", — кажуть слідчі.

Збитки міському бюджету

Фальсифікація угод дозволила не проводити тендерів, а отже — і недоотримання коштів до бюджету.

Згідно з висновком експертів внаслідок злочинних дій посадовця столичній громаді спричинено збитки на суму близько 600 тис. грн. При цьому, у зв’язку з непроведенням процедури тендерних закупівель бюджет столиці недоотримав майже 5,7 млн гривень.

21 липня 2023 року в межах провадження правоохоронці провели обшуки в приміщеннях двох Департаментів КМДА.

Тривають подальші заходи з викриття інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості в Києві.

Додамо, керівництво муніципального підприємства, що відповідає за будівництво дорожніх об'єктів, обвинувачується в неправомірних діях, пов'язаних з Подільським мостом. Керівник комунального підприємства може нести відповідальність за неефективне використання коштів.