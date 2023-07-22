НАЗК встановило "кричущі факти" придбання коштовного майна серед депутатів місцевих рад

ЖК "Новопечерські Липки", яке перевіряло НАЗК. Фото: dom.ria.com

За останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості у столиці.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

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"За останні пів року становили просто "кричущі факти" придбання депутатами місцевих рад або працівниками правоохоронних органів, які не мають законних доходів, житла в ЖК Києва "Бульвар фонтанів", "Новопечерські Липки"", — заявив Новіков.

При цьому Новіков стверджує, що елітні житлові комплекси — це місця концентрації осіб, які незаконно збагачуються.

"Ми беремо з реєстрів інформацію, перевіряємо, чи це не державний службовець та, чи не має він відношення до посадовців, які обіймають високі посади", — додав Новіков.

Зауважимо, за даними сайту dom.ria.com, вартість одного квадратного метра житла у новобудові у цьому кварталі становить від 99 251 грн.

Вартість житла у ЖК "Новопечерські Липки". Фото: скриншот

Нагадаємо, 2,5 млн гривень у Дніпрі хочуть витратити на розміщення новин у соціальних мережах про роботу місцевої адміністрації. Як зазначається, піарити на таку суму місцеву владу потрібно до кінця поточного року. Інформація про цей конкурс опублікована в системі державних закупівель Рrozorro.