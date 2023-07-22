НАЗК встановило "кричущі факти" придбання коштовного майна серед депутатів місцевих рад
За останні пів року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило чимало фактів придбання коштовного майна серед місцевих депутатів та правоохоронців. Зокрема, нерухомості у столиці.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Депутати та правоохоронці збагатіли
"За останні пів року становили просто "кричущі факти" придбання депутатами місцевих рад або працівниками правоохоронних органів, які не мають законних доходів, житла в ЖК Києва "Бульвар фонтанів", "Новопечерські Липки"", — заявив Новіков.
При цьому Новіков стверджує, що елітні житлові комплекси — це місця концентрації осіб, які незаконно збагачуються.
"Ми беремо з реєстрів інформацію, перевіряємо, чи це не державний службовець та, чи не має він відношення до посадовців, які обіймають високі посади", — додав Новіков.
Зауважимо, за даними сайту dom.ria.com, вартість одного квадратного метра житла у новобудові у цьому кварталі становить від 99 251 грн.
Нагадаємо, 2,5 млн гривень у Дніпрі хочуть витратити на розміщення новин у соціальних мережах про роботу місцевої адміністрації. Як зазначається, піарити на таку суму місцеву владу потрібно до кінця поточного року. Інформація про цей конкурс опублікована в системі державних закупівель Рrozorro.