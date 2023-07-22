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НАПК установило "вопиющие факты" приобретения ценного имущества среди депутатов местных советов

22 июля 2023 23:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
НАПК установило "вопиющие факты" приобретения ценного имущества среди депутатов местных советов
ЖК "Новопечерские Липки", которое проверяло НАПК. Фото: dom.ria.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За последние полгода Национальное агентство по предотвращению коррупции установило немало фактов приобретения ценного имущества среди местных депутатов и правоохранителей. В частности, недвижимости в столице.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил глава НАПК Александр Новиков.

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"За последние полгода составляли просто "вопиющие факты" приобретения депутатами местных советов или работниками правоохранительных органов, не имеющими законных доходов, жилья в ЖК Киева "Бульвар фонтанов", "Новопечерские Липки"", — заявил Новиков.

При этом Новиков утверждает, что элитные жилые комплексы — это места концентрации незаконно обогащающихся лиц.

"Мы берем из реестров информацию, проверяем, не это ли государственный служащий и не имеет ли он отношения к должностным лицам, которые занимают высокие должности", — добавил Новиков.

Отметим, по данным сайта dom.ria.com, стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке в этом квартале составляет от 99 251 грн.

Стоимость жилья в ЖК "Новопечерские Липки". Фото: скриншот

Напомним, 2,5 млн гривен в Днепре хотят потратить на размещение новостей в социальных сетях о работе местной администрации. Как отмечается, пиарить на такую сумму местные власти нужно до конца текущего года. Информация об этом конкурсе опубликована в системе государственных закупок Рrozorro.

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