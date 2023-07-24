В Киеве руководство коммунального предприятия организовало незаконную работу аттракционов

Детские аттракционы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com

Руководитель одного из столичных коммунальных предприятий организовал коррупционную схему размещения аттракционов и торговых мест. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и Департамент стратегических расследований .

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Детали дела

Чиновнику в Киевсовет инкриминируют служебный подлог и злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

По данным следствия, руководитель КП сговорился с другими должностными лицами и организовал схему незаконного размещения аттракционов и торговых мест в Киеве.

Он лоббировал интересы отдельных хозяйствующих субъектов, с которыми ранее заключались договоры.

Чиновнику Киевсовета сообщили о подозрении. Фото: Департамент стратегических расследований

"По истечении срока действия указанных договоров коммунальное предприятие обязано начать процедуры тендерных закупок. Однако, с целью сохранения мест торговли по предыдущим субъектам хозяйствования должностное лицо совершало служебный подлог и заключало дополнительные соглашения с предпринимателями на пролонгацию этих договоров "задним числом"", — говорят следователи.

Ущерб городскому бюджету

Фальсификация сделок позволила не проводить тендеры, а значит, и недополучение средств в бюджет.

Согласно заключению экспертов в результате преступных действий должностного лица столичной общине нанесен ущерб на сумму около 600 тыс. грн. При этом в связи с непроведением процедуры тендерных закупок бюджет столицы недополучил почти 5,7 млн. гривен.

21 июля 2023 г. в рамках производства правоохранители провели обыски в помещениях двух Департаментов КГГА.

Продолжаются дальнейшие мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к коррупционной схеме.

Напомним, ранее мы писали, что за последние полгода Национальное агентство по предотвращению коррупции установило немало фактов приобретения ценного имущества среди местных депутатов и правоохранителей. В частности, недвижимости в Киеве.

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