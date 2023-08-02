ДБР оголосило підозру екскомандиру частини, який відрядив депутатів на службу до КМВА

Співробітник ДБР та екскомандир частини. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру колишньому командиру однієї з військових частин територіальної оборони. Він перевищив свої службові повноваження та відрядив депутатів на службу до Київської міської ради.

Про це повідомляє ДБР.

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"Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один — помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу", — йдеться у повідомленні.

Підставою для цього стало те, що їхній командир видав наказ про відрядження для проходження служби в КМВА.

Колишньому командиру оголосили підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. Державне бюро розслідувань повідомило столичним посадовцям про підозру.

Також ми писали, що у столиці черговий скандал із посадовцями Київради. Там один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не сплачуватимуть йому данину.

Додамо, керівник одного зі столичних комунальних підприємств організував корупційну схему розміщення атракціонів та місць торгівлі. Правоохоронці повідомили йому про підозру.