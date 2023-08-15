Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow "Брала взятку и делала бизнес на уклонистах": на Житомирщине задержали главу ВВК arrow

"Брала взятку и делала бизнес на уклонистах": на Житомирщине задержали главу ВВК

15 августа 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Брала взятку и делала бизнес на уклонистах": на Житомирщине задержали главу ВВК
СБУ на месте происшествия. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины задержала главу ВВК в Житомирской области. Она, в частности, принимала взятки и незаконно выдавала справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

СБУ ликвидировала преступную схему

Сообщается, что в Житомире СБУ ликвидировала преступную схему, которая помогала мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу.

К организации канала причастна председатель областной ВВК, действовавшая совместно с работниками областного военкомата, адвокатом и должностной лицом местной больницы.

Следовательно, фигуранты предлагали "клиентам" фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В них вписывали несуществующие тяжелые диагнозы, освобождавшие их от призыва.

За свои "услуги" преступники потребовали от 2,5 до 5 тысяч долларов.

СБУ задержала преступников

Следовательно, СБУ задержала преступников во время передачи взятки от уклониста. После этого правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства участников "схемы".

В ходе обысков обнаружено более 35 тысяч долларов и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Пока преступники находятся под стражей.

  • СБУ на месте происшествия. Фото: СБУ
  • Найдены деньги во время обысков. Фото: СБУ
  • Фиктивные документы. Фото: СБУ
1/3 _ 3

Напомним, служба безопасности задержала еще одного коллаборанта в освобожденном Херсоне. Он "передал" врагу филиал Укрпочты. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, в Киеве следователи СБУ поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 фейковых новостей о войне в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз