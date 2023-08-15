"Брала взятку и делала бизнес на уклонистах": на Житомирщине задержали главу ВВК

СБУ на месте происшествия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала главу ВВК в Житомирской области. Она, в частности, принимала взятки и незаконно выдавала справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ ликвидировала преступную схему

Сообщается, что в Житомире СБУ ликвидировала преступную схему, которая помогала мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу.

К организации канала причастна председатель областной ВВК, действовавшая совместно с работниками областного военкомата, адвокатом и должностной лицом местной больницы.

Следовательно, фигуранты предлагали "клиентам" фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В них вписывали несуществующие тяжелые диагнозы, освобождавшие их от призыва.

За свои "услуги" преступники потребовали от 2,5 до 5 тысяч долларов.

СБУ задержала преступников

Следовательно, СБУ задержала преступников во время передачи взятки от уклониста. После этого правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства участников "схемы".

В ходе обысков обнаружено более 35 тысяч долларов и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Пока преступники находятся под стражей.

СБУ на месте происшествия. Фото: СБУ

Найдены деньги во время обысков. Фото: СБУ

Фиктивные документы. Фото: СБУ 1/3 _ 3

Напомним, служба безопасности задержала еще одного коллаборанта в освобожденном Херсоне. Он "передал" врагу филиал Укрпочты. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, в Киеве следователи СБУ поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 фейковых новостей о войне в Украине.