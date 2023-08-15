Виписали 14 млн "бойових" премій: СБУ викрила "тилових" командирів Нацгвардії

СБУ викрила "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно виписали собі премії. Фото: СБУ

У Києві слідчі СБУ викрили "тилових" командирів Національної гвардії України. Вони незаконно виписали собі майже 14 млн грн "бойових" премій.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

На оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

Ще з першого дня повномасштабного вторгнення Росії і до серпня 2022 року "бойовики" нарахували собі на рахунки премії на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.

"Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", — кажуть слідчі.

Покарання псевдовоїнам

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

СБУ викрила "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно виписали собі премії. Фото: СБУ

СБУ викрила "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно виписали собі премії. Фото: СБУ

СБУ викрила "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно виписали собі премії. Фото: СБУ

СБУ викрила "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно виписали собі премії. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві слідчі СБУ спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи дня поширювали близько 70 рейкових новин про війну в Україні.