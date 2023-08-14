Розганяли по 70 фейків щодня: СБУ в Києві затримала поплічниць Кремля

СБУ в Києві затримала поплічниць Кремля. Фото: СБУ

У столиці правоохоронці спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи дня поширювали близько 70 рейкових новин про війну в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

За даними слідства, зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати ЗСУ.

Для цього колаборантки створили мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.

"Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок". За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті. За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві", — кажуть слідчі.

Покарання колаборанткам

Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ в Києві затримала поплічниць Кремля. Фото: СБУ

СБУ в Києві затримала поплічниць Кремля. Фото: СБУ

СБУ в Києві затримала поплічниць Кремля. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишньому генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову винесли вирок. За держзраду йому призначили покарання у вигляді 12 років за ґратами.