Розганяли по 70 фейків щодня: СБУ в Києві затримала поплічниць Кремля
У столиці правоохоронці спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи дня поширювали близько 70 рейкових новин про війну в Україні.
Про це повідомляє СБУ.
Деталі справи
За даними слідства, зловмисниці масово "розганяли" дезінформацію про хід бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати ЗСУ.
Для цього колаборантки створили мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.
"Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок". За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. у гривневому еквіваленті. За наявними даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві", — кажуть слідчі.
Покарання колаборанткам
Під час обшуків за місцями проживання зловмисниць вилучено комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.
Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишньому генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову винесли вирок. За держзраду йому призначили покарання у вигляді 12 років за ґратами.