Генерал-майору СБУ Шайтанову винесли вирок

Затримання генерал-майора Валерія Шайтанова. Фото: СБУ

Колишньому генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову винесли вирок. За держзраду йому призначили покарання у вигляді 12 років за ґратами.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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"Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ", — повідомили у Генпрокуратурі.

Валерій Шайтанов у суді. Фото: Генпрокуратура

За даними СБУ, Шайтанов планував низку терактів в Україні та мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів та російський паспорт.

"Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту", — інформує Офіс Генпрокурора.

До того ж за даними розслідування, завданням Шайтанова було вбивство добровольця Адама Осма, майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Однак правоохоронцям вдалось запобігти цьому злочину.

"За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", — йдеться у повідомленні.

Валерія Шайтанова засудили до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Що відомо про Валерія Шайтанова

18 лютого 2014 року Валерій Шайтанов керував штурмовою групою, котра в Києві захопила Будинок профспілок під час Євромайдану. А в квітні того ж року у складі підрозділу "Альфа" вів перемовини з керівником терористичного формування "Восток" Олександром Ходаковським. 23 серпня 2015 року полковнику отримав звання генерал-майора.

У квітні 2019 року СБУ почала розслідування щодо роботи Шайтанова на ФСБ. А вже 2020 року Служба безпеки затримала Шайтанова за підозрою у державній зраді.

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