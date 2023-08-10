Суд обрав нардепу Дубінському запобіжний захід

Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: із соцмереж

У четвер, 10 серпня, Печерський райсуд Києва обрав нардепу Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня. Його підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Запобіжний захід для Дубінського

"Клопотання задовольнити, застосувати до Олександра Дубінського запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Покласти обов'язки на строк до 8 жовтня 2023 року прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, не відлучатися за межу Київської області без дозволу слідчого прокурора, суду, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон", — йдеться в ухвалі суду.

Скандал із Дубінським

Нещодавно в пресі з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, на якого накладено санкції США та України, виїхав на відпочинок за кордон під час чинного воєнного стану.

Хоча Дубінський визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування.

Проте у соціальних мережах з'явилися знімки, на яких, як передбачається, зображено Дубінського. На фотографіях знято нардепа з дівчиною, і вони, можливо, відпочивали в Барселоні.

Нагадаємо, 3 серпня Служба безпеки України та Державне бюро безпеки проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.