Суд избрал нардепу Дубинскому меру пресечения

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: из соцсетей

В четверг, 10 августа, Печерский райсуд Киева избрал нардепу Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября. Его подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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"Ходатайство удовлетворить, применить к Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства. Возложить обязанности на срок до 8 октября 2023 года прибывать к следователю прокурору, следователю судьи, не отлучаться за предел Киевской области без разрешения следственного прокурора, суда, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу", — говорится в определении суда.

Скандал с Дубинским

Недавно в печати появились сообщения о том, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя Дубинский признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения.

Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Напомним, 3 августа Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.