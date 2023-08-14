Генерал-майору СБУ Шайтанову вынесли приговор

Задержание генерал-майора Валерия Шайтанова. Фото: СБУ

Бывшему генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову вынесли приговор. За госизмену ему назначили наказание в виде 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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"Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям РФ", — сообщили в Генпрокуратуре.

Валерий Шайтанов в суде. Фото: Генпрокуратура

По данным СБУ, Шайтанов планировал ряд терактов в Украине и должен получить вознаграждение в 200 тысяч долларов и российский паспорт.

"Также по заданию спецслужб страны-агрессора осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта", — информирует Офис Генпрокурора.

К тому же, по данным расследования, задачей Шайтанова было убийство добровольца Адама Осма, майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Однако правоохранителям удалось предотвратить это преступление.

"При публичном обвинении Офиса Генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", — говорится в сообщении.

Валерия Шайтанова приговорили к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Что известно о Валерии Шайтанове

18 февраля 2014 года Валерий Шайтанов руководил штурмовой группой, захватившей в Киеве Дом профсоюзов во время Евромайдана. А в апреле того же года в составе подразделения "Альфа" вел переговоры с руководителем террористического формирования "Восток" Александром Ходаковским. 23 августа 2015 полковник получил звание генерал-майора.

В апреле 2019 года СБУ начала расследование работы Шайтанова на ФСБ. А в 2020 году Служба безопасности задержала Шайтанова по подозрению в государственной измене.

Напомним, суд избрал нардепу Дубинскому меру пресечения.

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