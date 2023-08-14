Разгоняли по 70 фейков каждый день: СБУ в Киеве задержала приспешниц Кремля

СБУ в Киеве задержала приспешниц Кремля. Фото: СБУ

В столице правоохранители поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 рельсовых новостей о войне в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать ВСУ.

Для этого коллаборантки создали сеть пророссийских телеграмм-каналов и сообществ в фейсбуке, которая охватывала аудиторию более 10 тыс. пользователей.

"Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек". За успешно выполненные задачи российский пропагандист присылал своим подопечным до 10 тыс. в гривневом эквиваленте. По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространить в украинском обществе", — говорят следователи.

Наказание коллаборанткам

Во время обысков по местам жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов.

Также обнаружен электронный почтовый архив с поличным с российским пропагандистом.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ в Киеве задержала приспешниц Кремля. Фото: СБУ

СБУ в Киеве задержала приспешниц Кремля. Фото: СБУ

СБУ в Киеве задержала приспешниц Кремля. Фото: СБУ

Напомним, ранее мы писали, что бывшему генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову вынесли приговор. За госизмену ему назначили наказание в виде 12 лет за решеткой.