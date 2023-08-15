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Выписали 14 млн "боевых" премий: СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии

15 августа 2023 15:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Выписали 14 млн "боевых" премий: СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии
СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии, незаконно выписавших себе премии. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве следователи СБУ разоблачили "тыловых" командиров Национальной гвардии Украины. Они незаконно выписали себе около 14 млн грн "боевых" премий.

Об этом сообщает СБУ.

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Еще с первого дня полномасштабного вторжения России и до августа 2022 года "боевики" насчитали себе на счета премии на общую сумму почти 14 млн. бюджетных гривен.

"Должностные лица безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта" — говорят следователи.

Наказание псевдовойнам

На основании собранных доказательств заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

 

СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии, незаконно выписавших себе премии. Фото: СБУ

 

СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии, незаконно выписавших себе премии. Фото: СБУ

 

СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии, незаконно выписавших себе премии. Фото: СБУ

 

СБУ разоблачила "тыловых" командиров Нацгвардии, незаконно выписавших себе премии. Фото: СБУ

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве следователи СБУ поймали двух коллаборанток, работавших на россиянина Александра Зенина — главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь". Фигурантки дела распространяли около 70 рельсовых новостей о войне в Украине.

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