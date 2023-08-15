СБУ затримала колаборанта, який "передав" ворогу Херсонську філію Укрпошти

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. Він "передав" ворогу філію Укрпошти. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Як відомо, під час окупації обласного центру російський поплічник погодився очолити "юридичний відділ державного унітарного підприємства "пошта Херсон" РФ".

На цій "посаді" він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо "русифікації" місцевої дирекції АТ "Укрпошта". Також він розробив "документацію" для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ "Укрпошта". Крім того, зловмисник допомагав підключати окупаційні органи Росії до місцевої системи поштового зв’язку.

Після деокупації Херсона він намагався переховуватися, однак правоохоронці все одно вичислили його і затримали.

Яке покарання чекає на зрадника

СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Києві правоохоронці спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи дня поширювали близько 70 рейкових новин про війну в Україні.