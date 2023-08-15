Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow СБУ затримала колаборанта, який "передав" ворогу Херсонську філію Укрпошти arrow

СБУ затримала колаборанта, який "передав" ворогу Херсонську філію Укрпошти

15 серпня 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ затримала колаборанта, який "передав" ворогу Херсонську філію Укрпошти
Затримання колаборанта. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. Він "передав" ворогу філію Укрпошти. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ

Читайте також:

Що відомо про діяльність колаборанта

Як відомо, під час окупації обласного центру російський поплічник погодився очолити "юридичний відділ державного унітарного підприємства "пошта Херсон" РФ". 

На цій "посаді" він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо "русифікації" місцевої дирекції АТ "Укрпошта". Також він розробив "документацію" для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ "Укрпошта". Крім того, зловмисник допомагав підключати окупаційні органи Росії до місцевої системи поштового зв’язку. 

Після деокупації Херсона він намагався переховуватися, однак правоохоронці все одно вичислили його і затримали. 

Яке покарання чекає на зрадника

СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). 
  
Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення. 

Нагадаємо, нещодавно в Києві правоохоронці спіймали двох колаборанток, які працювали на росіянина Олександра Зеніна — головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". Фігурантки справи дня поширювали близько 70 рейкових новин про війну в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз