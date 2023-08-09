"Зливала" позиції ЗСУ у Бахмуті: СБУ затримала місцеву жительку
Служба безпеки України затримала жительку Бахмута, яка здавала агенту РФ позиції ЗСУ, а також розташування промислових об’єктів та шкіл у місті. Затриману засудили до 9 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Жінку ув'язнили
"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Дружківським міським судом ухвалено вирок мешканці м. Бахмута за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що 18-річна дівчина, жителька м. Бахмут, впродовж травня-червня 2022 року передавала російській ФСБ дані про розташування ЗСУ у місті.
На вирок суду вона чекала під вартою. Її засудили до 9 років позбавлення волі.
"Співпраця" з ФСБ
"Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, щоб вночі російська армія наносила удари по цих об’єктах", — зазначають у повідомленні.
Бажаючи отримати наживу, дівчина погодилася на "співпрацю" з ФСБ. Відомо, що вона близько 14 разів передавала Кремлю дані воєнного характеру. Зокрема, на скріншотах з "Google Maps" дівчина відмічала промислові об’єкти, водосховище й навчальні заклади.
За виконану роботу дівчина отримала "винагороду" в розмірі 960 гривень.
Нагадаємо, на Херсонщині викрили чергового зрадника, який співпрацював з РФ. Відомо, що він був керівником територіального управління окупаційної адміністрації в Херсонській області.
Додамо, що у Харкові співробітники Служби безпеки України здійснили затримання залізничника, який передавав окупантам інформацію про маршрути рухомих складів з військовою технікою ЗСУ та фотографував наслідки обстрілів. Йому загрожує до 8 років пощбавлення волі.