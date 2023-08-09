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"Зливала" позиції ЗСУ у Бахмуті: СБУ затримала місцеву жительку

9 серпня 2023 13:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Зливала" позиції ЗСУ у Бахмуті: СБУ затримала місцеву жительку
СБУ затримала жінку. Фото: Донецька обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Служба безпеки України затримала жительку Бахмута, яка здавала агенту РФ позиції ЗСУ, а також розташування промислових об’єктів та шкіл у місті. Затриману засудили до 9 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

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"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Дружківським міським судом ухвалено вирок мешканці м. Бахмута за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що 18-річна дівчина, жителька м. Бахмут, впродовж травня-червня 2022 року передавала російській ФСБ дані про розташування ЗСУ у місті. 

На вирок суду вона чекала під вартою. Її засудили до 9 років позбавлення волі. 

"Співпраця" з ФСБ

"Співробітник силового відомства окупантів вийшов на громадянку України й повідомив, що збирає дані про місця дислокації українських військових, щоб вночі російська армія наносила удари по цих об’єктах", — зазначають у повідомленні. 

Бажаючи отримати наживу, дівчина погодилася на "співпрацю" з ФСБ. Відомо, що вона близько 14 разів передавала Кремлю дані воєнного характеру. Зокрема, на скріншотах з "Google Maps" дівчина відмічала промислові об’єкти, водосховище й навчальні заклади.

За виконану роботу дівчина отримала "винагороду" в розмірі 960 гривень. 

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СБУ затримала жінку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, на Херсонщині викрили чергового зрадника, який співпрацював з РФ. Відомо, що він був керівником територіального управління окупаційної адміністрації в Херсонській області.

Додамо, що у Харкові співробітники Служби безпеки України здійснили затримання залізничника, який передавав окупантам інформацію про маршрути рухомих складів з військовою технікою ЗСУ та фотографував наслідки обстрілів. Йому загрожує до 8 років пощбавлення волі.

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