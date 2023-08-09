На Херсонщині викрили чергового зрадника, який співпрацював з РФ

Колабант з Херсонської області. Фото: Херсонська обласна прокуратура

В Україні будуть судити чоловіка, який став керівником територіального управління окупаційної адміністрації в Херсонській області. Його звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Читайте також:

Співпраця з ворогом

Під час воєнного стану зрадник почав співпрацювати з російськими окупантами та став так званим "начальником Новоалексеевского территориального управления" в органі, який був створенно незаконно — "Генической военно-гражданской администрации".

Чим займався колаборант

"Він проводив наради та брав участь у засіданні круглого столу в так званій "Державній раді" тимчасово окупованого Криму, затверджував нового "керівника" місцевого ліцею. Представляючись пропагандистським росзмі "председателем селсовета", "главой администрации" він надавав інтерв’ю в яких підтримував діяльність незаконно створених та підконтрольних окупантам органів, схвалював проведення псевдореферендуму", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові співробітники Служби безпеки України здійснили затримання залізничника, який передавав окупантам інформацію про маршрути рухомих складів з військовою технікою ЗСУ та фотографував наслідки обстрілів. Йому загрожує до 8 років тюрьми.