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На Херсонщині викрили чергового зрадника, який співпрацював з РФ

9 серпня 2023 11:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині викрили чергового зрадника, який співпрацював з РФ
Колабант з Херсонської області. Фото: Херсонська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні будуть судити чоловіка, який став керівником територіального управління окупаційної адміністрації в Херсонській області. Його звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

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Під час воєнного стану зрадник почав співпрацювати з російськими окупантами та став так званим "начальником Новоалексеевского территориального управления" в органі, який був створенно незаконно — "Генической военно-гражданской администрации".

Чим займався колаборант

"Він проводив наради та брав участь у засіданні круглого столу в так званій "Державній раді" тимчасово окупованого Криму, затверджував нового "керівника" місцевого ліцею. Представляючись пропагандистським росзмі "председателем селсовета", "главой администрации" він надавав інтерв’ю в яких підтримував діяльність незаконно створених та підконтрольних окупантам органів, схвалював проведення псевдореферендуму", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові співробітники Служби безпеки України здійснили затримання залізничника, який передавав окупантам інформацію про маршрути рухомих складів з військовою технікою ЗСУ та фотографував наслідки обстрілів. Йому загрожує до 8 років тюрьми.

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