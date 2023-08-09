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В Херсонской области разоблачили очередного предателя, который сотрудничал с РФ

9 августа 2023 11:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Херсонской области разоблачили очередного предателя, который сотрудничал с РФ
Коллабант из Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине будут судить мужчину, ставшего руководителем территориального управления оккупационной администрации в Херсонской области. Его обвиняют в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

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Во время военного положения предатель начал сотрудничать с российскими оккупантами и стал так называемым "начальником Новоалексеевского территориального управления" в органе, созданном незаконно — "Генической военно-гражданской администрации".

Чем занимался коллаборант

"Он проводил совещания и участвовал в заседании круглого стола в так называемом "Государственном совете" временно оккупированного Крыма, утверждал нового "руководителя" местного лицея. Представляясь пропагандистским россми "председателем сельсовета", "главой администрации" он предоставлял интервью в которых поддерживал деятельность незаконно созданных и подконтрольных оккупантам органов, одобрял проведение псевдореферендума", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание железнодорожника, который передавал оккупантам информацию о маршрутах подвижных составов с военной техникой ВСУ и фотографировал последствия обстрелов. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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